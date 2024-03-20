البابا تواضروس يكشف آخر تطورات حادث الرهبان الثلاثة..تفاصيل

حرص قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن يبدأ كلمته خلال الاجتماع العام الذي عقده اليوم الأربعاء، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، بدون حضور شعبي، بالحديث عن ماجرى خلال الفترة الأخيرة والذي شغل أذهان الكثير حول حادث الرهبان الأقباط.

تطورات حادث الآباء الرهبان بجنوب افريقيا

وكشف قداسة البابا تطورات حادث استشهاد الرهبان الثلاثة في الدير القبطي، دير القديسين مار مرقس الرسول والأنبا صموئيل المعترف بجنوب إفريقيا، الأسبوع الماضي، أن المشتبه بمهما ما زالا قيد التحقيق، والأمور لم تتضح بعد.

قال قداسة البابا: "نشكر الله من أجل كل حال بخصوص حادث رحيل الآباء الرهبان الثلاثة، تمت الصلاة عليهم في مطرانية جنوب إفريقيا بحضور الوفد الذي كلفناه بالسفر إلى هناك، وهم نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، ونيافة الأنبا چوزيف أسقف إيبارشية ناميبيا وتوابعها، والأب القس إليشع رزق وهو من كهنتنا في أمريكا وخدم فترة طويلة في جنوب إفريقيا، وهم صلوا صلوات التجنيز مع مطران جنوب إفريقيا نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس، الذي يمر منذ سنتين بمشكلات صحية، ونطلب له الصحة".

صلاة تجنيز الآباء الرهبان الثلاثة

وأضاف قداسته: "تمت الصلاة عليهم أيضًا هنا في الكاتدرائية، وفي دير الأنبا صموئيل المعترف، حيث تم دفنهم هناك، لأن الراهب يجب أن يدفن داخل الدير".

ثم شكر كل من ساهم في تضميد الجراح، وبدأ بوفد الآباء الذين سافروا لجنوب إفريقيا مشيرًا إلى إن تواجدوا في وقت صعب.

وعبر عن تقديره لموقف تلسلطات بجنوب إفريقيا، التي تعاملت مع الحادث بكل جدية، لافتًا إلى أن التحقيقات توقفت مؤقتًا لحين إحضار مترجم.

وأشار إلى أن المحتجزين في هذا الحادث ما زالا في وضع الاشتباه، والاشتباه لا يعني الإدانة، وإنما أنهم قيد التحقيق.

مساعي دولة جنوب افريقيا في حادث الرهبان الثلاثة

وأضاف حول استقباله لسفير جنوب افريقيا، قائلا: "زارنا اليوم سفير جنوب إفريقيا وقدم التعزية باسم حكومة جنوب إفريقيا، وشكرناه، وكانت فرصة لأن نتعرف عليه، ويتعرف هو على الكنيسة القبطية وتاريخها، ونصلي أن يكمل الله عمله في هذا الموضوع"



واختتم كلمته: "نطلب صلوات الآباء الرهبان الثلاثة، وليحفظ الله الآباء والأديرة القبطية ".