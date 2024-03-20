سلاف فواخرجي تكشف تفاصيل تعرضها وأسرتها لمحاولة اغتيال (فيديو)

كشفت النجمة السورية سلاف فواخرجي عن تعرضها وأسرتها للاغتيال قائلة: "تعرضنا للاغتيال أكثر من مرة وكان شيء مرعب وأولادي في حالة انهيار ومحاولة خطف الأولاد عشان اختلاف في الرأي".

محاولات الاغتيال بسبب رأي مختلف في بلدنا

وأضافت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محاولات الاغتيال بسبب رأي مختلف في بلدنا، قائلة: الجماعات الإسلامية اعطوا لأنفسهم الحق في قتلنا ومش بجيب مشاكل لنفسي"

وأشارت سلاف فواخرجي أن الهروب من الأمومة شيء صعب وليس عندها الرفاهية للهروب من المسئوليات الملقاة على عاتقها، معقبة: "الكذب والتمثيل وإرضاء الآخرين سهل ولكن مش مهم إرضائهم وعايزة أكون حقيقية حتى لو أنا على غلط".