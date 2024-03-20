الأربعاء 20 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

طلبت نصف مليون جنيه.. اتهام فتاة قاصر لشاب أجنبي بالتعدي عليها بأكتوبر

اعتداء على فتاة
اعتداء على فتاة

أقدمت فتاة قاصر على اختلاق حيلة شيطانية لابتزاز أحد الشباب يحمل جنسية دولة أجنبية، بعد لقاء جمع بينهما داخل شقة في منطقة أكتوبر.

طلبت نصف مليون جنيه.. اتهام فتاة قاصر لشاب أجنبي بالتعدي عليها بأكتوبر|تفاصيل 

وكان مأمور قسم ثالث أكتوبر قد تلقى بلاغا من إحدى الفتيات تدعي فيه قيام أحد الشباب بفض غشاء بكارتها داخل شقته الخاصة، وعلى الفور أمر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض البلاغ.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بأقوال الفتاة فجر مفاجأة، بأن الفتاة أغرته ولم يقترب منها نهائيا، فانهارت الفتاة واعترفت أنها اختلقت هذه الواقعة للحصول منه على مبلغ نصف مليون جنيه لكنه رفض إعطائها المبلغ فقدمت ضده البلاغ السابق..

الأمن يعيد حقيبة فتاة أجنبية وهاتفها داخل مطعم شهير بالعجوزة

 كما تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، في استعادة حقيبة خاصة بفتاة أجنبية وهاتفها المحمول، بعد سرقتها أثناء تواجدها داخل مطعم شهير بالعجوزة.

وتلقى مأمور قسم العجوزة بلاغا من فتاة أجنبية، يفيد بتعرضها لسرقة حقيبة يدها وهاتفها المحمول، أثناء تواجدها بمطعم شهير بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنان من جامعي القمامة، غافلا الفتاة وقاما بسرقة أغراضها تم القبض عليهما واستعادة المسروقات

 

 

 

 

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