تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة، في استعادة حقيبة خاصة بفتاة أجنبية وهاتفها المحمول، بعد سرقتها أثناء تواجدها داخل مطعم شهير بالعجوزة.

الأمن يعيد حقيبة فتاة أجنبية وهاتفها داخل مطعم شهير بالعجوزة

تلقى مأمور قسم العجوزة بلاغا من فتاة أجنبية، يفيد بتعرضها لسرقة حقيبة يدها وهاتفها المحمول، أثناء تواجدها بمطعم شهير بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة اثنان من جامعي القمامة، غافلا الفتاة وقاما بسرقة أغراضها تم القبض عليهما واستعادة المسروقات

تفاصيل سرقة فندق للكلاب شهير علي يد عاطلين في الجيزة

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، اليوم الأربعاء، من جهودها للقبض على عاملين صادر لهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهما بسرقة 30 ألف دولار أمريكي ومبلغ مليون جنيه مصري من خزينة فندق لاستضافة الكلاب.

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن بسرقة فندق كلاب شهير، واتهام عاملين بأنهما وراء الواقعة إذ أظهرتهما كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينات اللازمة وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء القائمين على الفندق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.