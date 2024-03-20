غدا الخميس: تكريم 20 من الامهات المثاليات فى الفيوم

يقوم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم غدا الخميس بافتتاح عدد من الأقسام والوحدات بمستشفى الشفاء وسط مدينة الفيوم، وذلك فى التاسعة والنصف صباحاً، وعقب ذلك يقوم محافظ الفيوم بتكريم 20 أماً مثاليةً، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، الساعة العاشرة والنصف ، وذلك بالتعاون بين المحافظة، وجمعية صلاح الدين الأيوبي، وبالتنسيق مع مجموعة شركات ومصانع العربي.

افتتاح المجمع التعليمى فى طاميه

ومن جهه اخرى افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طامية للتعليم الأساسي "إنشاء جديد"، بتكلفة إجمالية 15 مليون و913 ألف جنيه، بما يسهم في الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات بمدينة طامية، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد حسين صالح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالفيوم، و ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، والقيادات التنفيذية والتعليمية بالمحافظة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ الفيوم، عدد من الفصول الدراسية، وحجرتي المجالات والاقتصاد المنزلي، وتفقد معرض المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والاعمال الفنية بهما، كما تفقد حجرة المشاهدة، والموسيقى، وحجرة الأنشطة المسرحية، وقام بغرس احدى فسائل النباتات خلال تفقده لحجرة المجال الزراعي، وشهد عرضا مسرحيا لتلاميذ المدرسة بعنوان لا للتنمر، كما استمع مقطوعة موسيقية وعدد من الأغاني الوطنية بحجرة الموسيقى، وتابع شرحا لإحدى حصص الجغرافيا بالمدرسة، كما شهد عرضا فنيا وغنائيا ورياضيا للتلاميذ بفناء المدرسة.

وخلال تفقده لأروقة المدرسة المختلفة، ناقش محافظ الفيوم، التلاميذ حول أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وأهمية الحاسب الألي في العملية التعليمية، وكذا ممارسة الأنشطة والمجالات المختلفة، مشيدا بمستوى التلاميذ، مؤكدا على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، بما يعود بالنفع على التلاميذ.

ولفت محافظ الفيوم، إلى أهمية الاستفادة من كل مكونات العملية التعليمية الموجودة بالمدرسة التى وفرت البيئة المناسبة للتلاميذ، مشيراً إلى أن التعليم أحد أهم محاور التنمية، ومن الأمور التى تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، خدمة للمجتمع ورفعاً للمستوى العلمي لأبنائه، مشدداً على ضرورة المحافظة على المدرسة لخدمة التلاميذ من أجل تخريج أجيال متتابعة من المتعلمين.