أبرز تصريحات مانشيني قبل مواجهة طاجيكستان غدًا

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، أن أبواب المنتخب مفتوحة للجميع، نافيا وجود أزمة مع أي لاعب.



وقال مانشيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ليس لدي مشكلة مع أي لاعب، وأبواب المنتخب مفتوحة لكل اللاعبين الذين يرغبون في تمثيل السعودية.



وأضاف: "نشعر بحالة من الإحباط بعد الخروج من كأس آسيا، لأننا كنا نستحق الوصول إلى مكان أبعد من ذلك".

وأكد مانشيني أنه "كان يعلم قوة المجموعة الحالية التي يقع فيها"، لافتا إلى أن "المنتخب السعودي يستهدف تحقيق الفوز بجميع المباريات".

وتابع حديثه: "القائمة الحالية هي الأفضل بالنسبة لي، وهؤلاء اللاعبون يستطيعون تطبيق أفكاري على أرض الملعب".

وشدد: "هناك عناصر أخرى في الدوري السعودي تتمتع بإمكانيات جيدة، لكن هؤلاء اللاعبين هم خياري الحالي".

وأكمل: "الانضباطية واحترام المواعيد هما الأساس الدائم في المنتخب السعودي ولم يتغير شي بالمعسكر الحالي عن كأس آسيا".

وعن مواجهة طاجيكستان، اختتم حديثه قائلا: "هو منتخب جيد ولديه مجموعة رائعة من اللاعبين الذين يتمتعون ببنية جسدية قوية".

ويواجه منتخب السعودية نظيره منتخب طاجيكستان، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة تصفيات كأس العالم 2026، والتي من المقرر أن تقام مساء غدٍ الخميس على أرضية ملعب الأول بارك.