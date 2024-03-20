قررت نيابة جنوب الجيزة الكلية ، بحبس المتهم بهتك عرض طفلة داخل محل بمنطقة الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس المتهم بالتعدي علي طفلة داخل محله بالجيزة

وكشفت التحقيقات قيام صاحب محل زيوت بهتك عرض طفلة 12 عاما داخل المحل ملكه.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي بضبط شخص بتهمة هتك عرض طفلة بمنطقة منشأة البكاري بالهرم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

السيطرة علي حريق بإحدى المدارس الثانوية بالجيزة

كما سيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة، اليوم الأربعاء، على حريق بإحدى المدارس الثانوية بجوار المتحف الزراعي دائرة قسم شرطة العجوزة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

البداية، كانت بتلقي شرطة النجدة بلاغ بوجود حريق في مدرسة ثانوي بالعجوزة، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء وتمكنت من إخماد النيران قبل امتدادها إلى المجاورات.

وأفادت المعاينة، بأن الحريق نشبّ داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، وكانت بدايته مخلفات أشجار، وجارِ فحص مصدره.

تفاصيل سرقة فندق للكلاب شهير علي يد عاطلين في الجيزة

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، اليوم الأربعاء، من جهودها للقبض على عاملين صادر لهما قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة، لاتهامهما بسرقة 30 ألف دولار أمريكي ومبلغ مليون جنيه مصري من خزينة فندق لاستضافة الكلاب.

البداية، كانت ببلاغ لأجهزة الأمن بسرقة فندق كلاب شهير، واتهام عاملين بأنهما وراء الواقعة إذ أظهرتهما كاميرات المراقبة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان البلاغ، لإجراء المعاينات اللازمة وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء القائمين على الفندق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.