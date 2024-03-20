سلاف فواخرجي تكشف أصعب لحظة في حياتها وتصرح: حرب سوريا كبرتنا كتير

عبرت النجمة السورية سلاف فواخرجي، عن افتقادها الكبير لوالديها بعد رحيلهما، قائلة: "وفاة أمي اللحظة الأصعب في حياتي واللي بيفقد أمه بيحس أنه بيكبر ويعجز وحياته كلها بتتغير بوفاة أمي وأبويا حسيت أني كبرت أكتر من أي وقت".

وأكدت سلاف فواخرجي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن حياتها من غيرهم فقدان إحساس الأمان والحضن الدافئ، متابعة: "التوازن يختلف ولكن دي الحياة وطلعت نفسي من الوجع بعد وفاة أمي رغم كنا قريبين من بعض والكل كان متوقع انهياري ولكن ربنا أعطاني القوة لأن بابا كان موجود".

وتابعت: "استمدت قوة عشان أعين أبويا وأصبره على حبيبة عمره وبعد وفاته هو كمان مبقاش في قوة ولا ضهر وبشكل عام الحرب في سوريا كبرتنا كتير".

الانفصال عن زوجها

وأكدت عدم حدوث طلاق بينها وبين زوجها وائل رمضان ولكن كان في انفصال فقط، قائلة: "مطلقناش اصلا احنا أعلنا أننا في حالة انفصال ولكن نتواصل لحظة بلحظة وحسينا في فترة بيننا كعائلة أننا محتاجين نحافظ على هدوء البيت".

وأضافت أن الحب بينهم وباقي ولم نعلن طلاقنا ولكن أعلنا انفصالنا، مضيفة: "حاليا الحب بيرجع والحياة ترجع ولكن كنا بنمر بفترة صعبة وكنا عايزين نحافظ على الحب وكنا مع بعض لحظة بلحظة وصعب الحب الحقيقي يروح لأنه حقيقي وصادق".

وتابعت: "من كتر حفاظنا على الحب عملنا الخطوة دي وصعب تبعد عن شخص كان إنسان حقيقي وبيننا حب ولو حصل حتى طلاق فإن المشاعر باقية وده الحقيقة وطالما الحب حقيقي يبقى صعب يروح والزواج والطلاق أكبر من ورقة وفي احيانا طلق روحي"