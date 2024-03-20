رئيس مياه الفيوم يفتتح الورشة السنوية لمراجعة آليات تنفيذ القرض الدوار

افتتح المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ورشة العمل السنوية لمراجعة آليات تنفيذ مشروع توصيلات مياه الشرب الخاصة بالقرض الدوار للأسر الأولى بالرعاية بحضور الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف والدكتور ريمون شكرى المسئول الميدانى بمنظمه اليونيسف والسادة رؤساء القطاعات ومديرى العموم بالشركة.

متابعة نظم السداد

قال المهندس محمد عبدالجليل رئيس الشركة أن الورشة الختامية ناقشت آليات العمل الخاصة بالأسر المستهدفة والتى تم توصيل مياه الشرب لها بمراكز المحافظة ومتابعة نظم السداد والتحصيل والوقوف على المبالغ المحصلة من المواطنين عن طريق الأقساط الشهرية حيث تم الإنتهاء من توصيل 340 توصيلة جديدة وتدوير 85 توصيلة من المبالغ التي تم تحصيلها حتى الآن من حساب القرض الدوار بجانب التوصيلات التى تم توصيلها منذ بدء التعاون مع منظمه اليونيسف وكانت موزعه على قرى الروضة وسرسنا بمركز طامية بواقع 500 توصيلة خاصه بمياه الشرب ونحو 400 توصيلة صرف صحي تم تنفيذها بقرية الخالدية بمركز ابشواى كما تم تدوير نحو 282 توصيلة أخرى بقرى حياة كريمة بمركزى اطسا ويوسف الصديق.

وأثنى الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى بمنظمة اليونيسف على التعاون المثمر والبناء بين شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم ومنظمه اليونيسف فى عدة مجالات تهم قطاع عريض من أبناء محافظة الفيوم وهى توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية ودعمها دعم كامل عن طريق توصيل وصلات المياه من خلال القرض الدوار وتقسيطها على مدار 24 شهرا بدون تحميل المواطنين المستهدفين أى فوائد بجانب نشر الوعى المائى والبيئى والصحى وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى نحو 180 ألف تلميذ داخل الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالفيوم.

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