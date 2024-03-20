كارفاخال يتحدث عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علق داني كارفاخال لاعب ريال مدريد، على أنباء انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، لصفوف المرينجي، بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد مبابي مع ناديه، عقب نهاية الموسم الجاري، وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أنه أبلغ إدارة سان جيرمان برغبته في الرحيل.

وارتبط اسم مبابي، بالانتقال إلى ريال مدريد، ويقال إنه توصل لاتفاق كامل مع إدارة الملكي.

وقال كارفاخال، في تصريحات لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية: "النادي لم يخبرنا بأي شيء عن مبابي، لكن يبدو أنه من الممكن رؤيته ينضم إلى ريال مدريد في الصيف، نعم".

وأضاف: "سيكون من الرائع وجوده هنا، فهو لاعب كبير، إنها أخبار مهمة لريال مدريد، وكذلك أيضًا للدوري الأسباني بأكمله".