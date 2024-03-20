وزيرة للاحتلال تطالب بتوسيع مجلس شؤون الحرب بغزة

طالبت وزيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بتوسيع "كابينيت الحرب" الدائرة على قطاع غزة، بدعوى أن تبادل الآراء مطلوب.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن عيديت سيلمان، وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، أنه من المفروض على بلادها توسيع مجلس الوزاري المصغر لشؤون إدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب".

وأوضحت سيلمان أنه داخل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" شخصيات بآراء مختلفة عن تلك الموجودة في الحكومة نفسها، وهو ما يعني ضرورة وجود شخصيات مختلفة في الآراء داخل "كابينيت الحرب" أيضا، بدعوى أن التنوع أمر ضروري.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وهو ما يستغرق بعض الوقت.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن نتنياهو أن بلاده مستعدة لدخول رفح ولكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، موضحا أن إسرائيل ستوافق على خطة إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال في رفح.

فيما ذكر الحساب الرسمي للرئيس الوزراء الإسرائيلي على "إكس"، أنه بشأن مكالمته الأخيرة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال "منذ بداية الطريق اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس. لكن خلال الحرب وهذا لا يخفى وقعت بعض الاختلافات في الرأي بشأن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وتابع نتنياهو أنه "في نهاية المطاف، دائمًا قمنا بما هو ضروري لأمننا، وهو ما سنفعله هذه المرة أيضًا".