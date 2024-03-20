إفطار العاشر من رمضان بكوم أمبو .. شكل تاني|صور

نظم اهالي عزبة حجاجي مركز كوم امبوا شمال محافظة اسوان اليوم الاربعاء حفل افطار جماعى ؛ فى تقليد حرص عليه اهالى القرية فى رمضان كل عام ، في جو يسوده الحب والمودة.

وأكد اهالى القرية انه فى اليوم العاشر من رمضان كل عام يتجمع اهالى القرية لتناول وجبة الافطار وسط الاهل و الاحباب.

ويقوم شباب القرية بتجهيز المكان و تحضير العصائر و تنظيف الشارع وتجهيزه لإستقبال الاهالى والانتظار حتى اذان المغرب ثم يقوم الاهالى بكسر الصيام و الصلاة جماعة ثم العودة لتناول الطعام.

وعقب الافطار يتبادل الاهالى التهنئة و التجمع مرة اخرى لاداء صلاة العشاء و التراويح فى جماعة.