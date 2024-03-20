الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إفطار العاشر من رمضان بكوم أمبو .. شكل تاني|صور

افطار كوم امبو
افطار كوم امبو

نظم اهالي عزبة حجاجي مركز كوم امبوا شمال محافظة اسوان اليوم الاربعاء حفل افطار جماعى ؛ فى تقليد حرص عليه اهالى القرية فى رمضان كل عام ، في جو يسوده الحب والمودة. 
وأكد اهالى القرية انه فى اليوم العاشر من رمضان كل عام يتجمع اهالى القرية لتناول وجبة الافطار وسط الاهل و الاحباب.

ويقوم شباب القرية بتجهيز المكان و تحضير العصائر و تنظيف الشارع وتجهيزه لإستقبال الاهالى والانتظار حتى اذان المغرب ثم يقوم الاهالى بكسر الصيام و الصلاة جماعة ثم العودة لتناول الطعام.

وعقب الافطار يتبادل الاهالى التهنئة و التجمع مرة اخرى لاداء صلاة العشاء و التراويح فى جماعة.

 

الجريدة الورقية