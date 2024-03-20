الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سيارات

انهيار أسعار السيارات.. تخفيضات جديدة على طرازات "جيتور" تتخطى الـ100 ألف جنيه

جيتور X70
جيتور X70

واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المحلية، فبعد ساعات قليلة من تخفيض أسعار سيارات ستروين، أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلية. وشهدت القائمة انخفاضاً في أسعار جميع سيارات العلامة الصينية جيتور موديل 2024، مقارنة بآخر قائمة لأسعار "جيتور" موديل 2024 صادرة في "فبراير" الماضي.

 

 وضمت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن مجموعة القصراوي أسعار سيارات جيتور: "x70 ، x70 plus، x90 pluse، داشينج" موديل 2024.

 

وبحسب المعلن من مجموعة القصراوي فإن التخفيضات الجديدة على أسعار سيارات جيتور تصل إلى 110 آلاف جنيه.

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات جيتور والفارق بينهما.

 

أسعار جيتور الجديدة موديل 2024

أسعار جيتور الجديدة

أسعار جيتور القديمةموديل 2024

أسعار جيتور القديمة

مقارنة بين أسعار جيتور الجديدة والقديمةموديل 2024

 

الموديل السعر الجديدالسعر القديمالتخفيض
X70 COMFORTمليون و184 ألف مليون و259 ألف75 ألف 
X70 LUXURYمليون و254 ألفمليون و349 ألف 95 ألف 
X70 PLUS LUXURYمليون و449 ألف مليون و 539 ألف 40 ألف 
X90 PLUSمليون و734 ألفمليون و 844 ألف 110 آلاف 
DASHING COMFORTمليون و394 ألفمليون و 489 ألف 95 ألف 
DASHING LUXURYمليون و494 ألف مليون و 589ألف 95 ألف
DASHING LUXURY 1.6مليون و659 ألف غير متوافرة في القائمة------

 

جدير بالذكر أن أسعار ستروين قد شهدت تراجعاً صباح اليوم بتخفيضات تصل إلى 500 ألف جنيه.

 

كانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من عدم الاستقرار في سوق السيارات، قبل أن يعلن عدد من الوكلاء عن تخفيض أسعار العديد من العلامات التجارية خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب انهيار السوق السوداء للعملة الصعبة، في ظل القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف  “التعويم”، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الدولة مليارات الدولارات.

 

كان الأسبوع الجاري قد شهد تخفيضات على الأسعار الرسمية لبعض الطرازات المتوافرة في السوق المصرية أبرزها ساوايست dx8 والسيارة سانج يونج توريس، وسانج يونج تيفولي، والسيارة فيكتوري الفان.

 

كما شهد الأسبوع الجاري انتهاء ظاهرة الأوفر برايس من سوق السيارات نهائياً، فضلاً عن اتجاه بعض التجار والموزعين للإعلان عن خصومات طفيفة على قوائم أسعار الوكلاء.

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