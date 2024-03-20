انهيار أسعار السيارات.. تخفيضات جديدة على طرازات "جيتور" تتخطى الـ100 ألف جنيه

واصلت أسعار السيارات تراجعها في السوق المحلية، فبعد ساعات قليلة من تخفيض أسعار سيارات ستروين، أعلنت مجموعة القصراوي، وكيل سيارات جيتور في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية في السوق المحلية. وشهدت القائمة انخفاضاً في أسعار جميع سيارات العلامة الصينية جيتور موديل 2024، مقارنة بآخر قائمة لأسعار "جيتور" موديل 2024 صادرة في "فبراير" الماضي.

وضمت القائمة الجديدة الصادرة اليوم عن مجموعة القصراوي أسعار سيارات جيتور: "x70 ، x70 plus، x90 pluse، داشينج" موديل 2024.

وبحسب المعلن من مجموعة القصراوي فإن التخفيضات الجديدة على أسعار سيارات جيتور تصل إلى 110 آلاف جنيه.

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية لمتابعيها الأسعار الجديدة والقديمة لسيارات جيتور والفارق بينهما.

أسعار جيتور الجديدة موديل 2024

أسعار جيتور الجديدة

أسعار جيتور القديمةموديل 2024

أسعار جيتور القديمة

مقارنة بين أسعار جيتور الجديدة والقديمةموديل 2024

الموديل السعر الجديد السعر القديم التخفيض X70 COMFORT مليون و184 ألف مليون و259 ألف 75 ألف X70 LUXURY مليون و254 ألف مليون و349 ألف 95 ألف X70 PLUS LUXURY مليون و449 ألف مليون و 539 ألف 40 ألف X90 PLUS مليون و734 ألف مليون و 844 ألف 110 آلاف DASHING COMFORT مليون و394 ألف مليون و 489 ألف 95 ألف DASHING LUXURY مليون و494 ألف مليون و 589ألف 95 ألف DASHING LUXURY 1.6 مليون و659 ألف غير متوافرة في القائمة ------

جدير بالذكر أن أسعار ستروين قد شهدت تراجعاً صباح اليوم بتخفيضات تصل إلى 500 ألف جنيه.

كانت الفترة الماضية قد شهدت حالة من عدم الاستقرار في سوق السيارات، قبل أن يعلن عدد من الوكلاء عن تخفيض أسعار العديد من العلامات التجارية خلال الأيام الأخيرة، وذلك عقب انهيار السوق السوداء للعملة الصعبة، في ظل القرارات الأخيرة للبنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف “التعويم”، فضلاً عن صفقة رأس الحكمة التي انعشت خزانة الدولة مليارات الدولارات.

كان الأسبوع الجاري قد شهد تخفيضات على الأسعار الرسمية لبعض الطرازات المتوافرة في السوق المصرية أبرزها ساوايست dx8 والسيارة سانج يونج توريس، وسانج يونج تيفولي، والسيارة فيكتوري الفان.

كما شهد الأسبوع الجاري انتهاء ظاهرة الأوفر برايس من سوق السيارات نهائياً، فضلاً عن اتجاه بعض التجار والموزعين للإعلان عن خصومات طفيفة على قوائم أسعار الوكلاء.