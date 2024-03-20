ديفيز يتمسك بالإنتقال لريال مدريد ويرفض البقاء في بايرن ميونخ

مازال موقف الدولي الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر نادي بايرن ميونخ الألماني، غامضا حول انتقاله لريال مدريد بعد تمسك الباير ببقاءه.

وينتهي تعاقد الدولي الكندي، مع فريق بايرن ميونخ، بانتهاء الموسم المقبل، وسط محاولات من إدارة “البافاري” للتجديد، وكذلك سعي ريال مدريد الإسباني، لضمه عقب نهاية الموسم الجاري.



وبحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن ألفونسو ديفيز اختار الانتقال لصفوف ريال مدريد، ورفض تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

ومازال نادي بايرن ميونخ الألماني، يضغط على ديفيز لتجديد عقده والاستمرار في صفوف الفريق البافاري.

وأضافت الصحيفة أن إلفونسو ديفيز، مُصر على مغادرة النادي، ويأمل توصل ريال ريال مدريد لاتفاق مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، حسما قرارهما بضم ديفيز لصفوف الميرنجي، وقيادة الجهة اليسرى، في ظل تباين مستوى فيرلاند ميندي، وعدم الاقتناع بفران جارسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بقاء ديفيز في بايرن حتى نهاية عقده أمر ممكن، لكنه ليس الخيار الأمثل للنادي البافاري.