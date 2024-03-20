إعلان ريتشارد هيوز مديرا رياضيا لنادي ليفربول

أعلن نادي ليفربول تعيين ريتشارد هيوز مديرا رياضيا جديدا للنادي الأنجليزي قادما من نادي بورنموث الأنجليزي بعد عشر سنوات قضاها مديرا رياضيا لبورنموث منذ عام 20216.

ومن المنتظر ان يبدأ ريتشارد هيوز عمله اعتبارا من الاول من يونيو المقبل وسط أجندة مزدحمة تنتظر المدير الرياضي الجديد للميرسيسايد .

وعقب اعلان تعيينه مديرا رياضيا لنادي ليفربول أكد ريتشارد هيوز انه فخور للغاية بأختياره لهذا المنصب في نادي كبير و شديد الخصوصية مثل نادي ليفربول وانا ممتن للغاية للسماح لي بتقديم خدماتي لهذا النادي العريق .

وأضاف ريتشارد هيوز : يتحدث الجميع عن التاريخ الكبير الذي يملكه ليفربول والبطولات العديدة التي حققها في كل المستويات سواء اوربيا او محليا لكني مهتم اكثر بالحاضر والمستقبل الذي أراه مثيرا للغاية في ليفربول . يورجن كلوب يقود فريق رائع ويقدم عمل استثنائي بقيادة الفريق للمنافسة على كل البطولات وفي نفس الوقت يقدم نهج رائع في تصعيد الاعبين الشباب للفريق الاول بشكل اكثر من رائع . انا متحفز للغاية بشأن التوقعات والمسئوليات الخاصة بمثل هذا المنصب شديد الأهمية في نادي بحجم ليفربول . سأقدم كل ما أستطيع من اجل الفريق وسأتعاون مع الجميع داخل ليفربول ليواصل الفريق ريادته لكرة القدم الانجليزية . علينا اتخاذ القرارات الصحيحة التي يحتاجها النادي وننتظر دعم الجماهير .