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الأربعاء 20 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تلتقي مدير مركز البحوث والتدريب للدول الإسلامية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السيدة زهراء زمرد سلجوق، المدير العام لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، بهدف بحث سبل التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW68 بنيويورك.

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 إجراء المزيد من الأبحاث الخاصة بوحدة الأسرة

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي التقدم المحرز فى ملف العنف ضد المرأة وملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، داعية مركز سيسرك إلى إجراء المزيد من الأبحاث الخاصة بوحدة الأسرة ودعمها ثم نشرها. كما دعت جميع المنظمات التابعة لدول التعاون الاسلامي إلي عقد مؤتمرات وحلقات نقاشية خاصة بدعم وحدة الأسرة في المجتمع.

 

من جانبها وجهت السيدة زهراء زمرد سلجوق التحية إلى الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مشيرة إلى امكانية التعاون وعقد اجتماعات مشتركة في مجالي دعم المرأة ودعم وحدة الأسرة.

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