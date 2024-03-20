مسلسل الكبير أوي 8| مكي يخبر الشرطة باختفاء زوجته والعترة

شهدت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل الكبير أوي 8، والذى يعرض على قناة on، بانفجار أنبوبة الغاز، مما جعل الشرطة تتراجع عن اقتحام البنك، وتوتر حزلقوم والعصابة والرهائن داخل البنك.

وذهب الكبير أحمد مكي إلى قسم الشرطة للإبلاغ باختفاء زوجته مربوحة رحمة أحمد و العترة مصطفى غريب، ولكن يجد الكل يشاهد التلفزيون لمتابعة عملية خطف الرهائن داخل البنك ويصدم الكبير ويندهش بسبب ارتداء الرهائن والعصابة ماسك على هيئته وشكله.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8

تستعد قناة "on" الفضائية لعرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن غدا الاثنين في تمام الساعة 6:05 مساء، عقب أذان المغرب مباشرة، والإعادة الأولى في الـ3 فجرًا، كما يعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 عصرًا.

الكبير أوي



القنوات الناقلة لمسلسل الكبير أوي 8

قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8.. ومن المقرر أن يذاع مسلسل الكبير اوي 8، خلال شهر رمضان المبارك، حصريا عبر كل من: قناة on، on drama، منصة watch it.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.