رابطة الليجا اللإسبانية ترد علي ريال مدريد حول أزمة مباراة أوساسونا

أصدرت رابطة الدوري الإسباني “الليجا”، اليوم لأربعاء، بيانًا رسميًا، للرد على الشكوى التي تقدم بها ريال مدريد ضد مارتينيز مونويرا، حكم مباراة الميرنجي ضد أوساسونا بالدوري.

وسبق أن قال ريال مدريد، في بيان رسمي: “يعلن نادي ريال مدريد ما يلي: تقدم نادينا بشكوى إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم ضد حكم المباراة خوان مونويرا، نتيجة الإهمال في صياغة تقرير الحكم، لقد تجاهل هذا الحكم عمدًا الإهانات الموجهة تجاه لاعبنا فينيسيوس، على الرغم من تحذيره من قبل لاعبينا في نفس اللحظة التي حدثت فيها هذه الإهانات”.

وجاء بيان رابطة الليجا على النحو التالي: “ترغب لجنة مندوبي الليجا المنعقدة اليوم بعد الشكوى التي قدمها نادي ريال مدريد ضد الحكم مارتينيز مونويرا أمام اللجنة التأديبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم في التعبير عن رفضها المطلق للشكوى المقدمة من نادي ريال مدريد ودعمها المطلق للسيد خوان مارتينيز مونويرار وبالتالي لمجموعة الحكام الإسبانية”.