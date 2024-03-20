العاشر من رمضان.. قيادات الأزهر يشاركون الوافدين إفطارهم

حرص قيادات الأزهر والعاملون بالجامع الأزهر على رفع كفاءة وسير العمل في الإفطار الجماعي الذي ينظمه الجامع للطلاب الوافدين بواقع 5000 وجبة تقريبا يوميًّا، على مدار شهر رمضان المبارك، ونظم القائمون على الإفطار الوجبات في صفوف منتظمة لتسهيل وتنظيم إفطار الطلاب في صحن الجامع.

وحرص الدكتور نظير عياد الأمين العام بمجمع البحوث الإسلامية، مع الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والشيخ عوض الله عبد العال، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وعدد من قيادات الأزهر- شاركوا الطلاب الوافدين إفطارهم في اليوم التاسع من ايام الشهر الفضيل.

الجامع الأزهر يواصل خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- 26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).