2464 طالبًا وطالبة يشاركون في مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بالفيوم

شهدت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية ، والدكتور مراد أحمد حسن مدير عام إدارة التعليم العام ، وهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتورة منى الخشاب عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد دياب عضو مجلس النواب ، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد صبري البكباشي، وفريق العمل بمديرية التربية والتعليم من موجهي المواد الأساسية ومديري المراحل، والعلاقات العامة.

شارك فى المسابقة جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تمت التصفيات على مستوى 350 مدرسة بالمرحلة الإعدادية ، وبلغ عدد الطلاب المشاركين 2464 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، وتم تصعيد 7 مدارس مشاركة ، وكل مدرسة 7 طلاب على مستوى جميع الإدارات التعليمية، بمشاركة عدد 49 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

المدارس المشاركة فى المسابقة

والمدارس المشاركة والممثلة لجميع الإدارات التعليمية - مدرسة فتحي على أحمد للتعليم الأساسي - إدارة طامية التعليمية. و.مدرسة الشروق الإعدادية الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية. ومدرسة الشهيد عادل برعي الإعدادية (طبهار سابقا) - إدارة أبشواي التعليمية. ومدرسة عبدالتواب عبدالحميد صالح الإعدادية - إدارة سنورس التعليمية. ومدرسة طيبة الإعدادية الخاصة - إدارة شرق الفيوم التعليمية. ومدرسة تطون الإعدادية - إدارة إطسا التعليمية ومدرسة الشواشنة الإعدادية - إدارة يوسف الصديق

وبعد التصفيات النهائية بين جميع المدارس المشاركة فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية ، فازت مدرسة الشروق الإعدادية الخاصة - إدارة غرب الفيوم التعليمية. بالمركز الأول على مستوى محافظة الفيوم ، وفازت مدرسة طيبة الإعدادية الخاصة - إدارة شرق الفيوم التعليمية. بالمركز الثاني على مستوى المحافظة، وفازت مدرسة تطون الإعدادية - إدارة إطسا التعليمية بالمركز الثالث على مستوى المحافظة.

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة لجميع المدارس والطلاب المشاركين فى المسابقة ، وأكدت على ضرورة مواصلة النجاح والتفوق، كما قامت بتحفيز طلاب وطالبات مدرسة الشروق الإعدادية الخاصة من أجل الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقة.

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