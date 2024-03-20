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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

أيمن عاشور وزير التعليم
أيمن عاشور وزير التعليم العالي

هنأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بذكرى نصر العاشر من رمضان. 

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تقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجميع العاملين بالوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية والمجتمع الأكاديمي، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال قواتنا المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان. 

وأوضح وزير التعليم العالي أن ذكرى العاشر من رمضان قدمت فيها قواتنا المسلحة الباسلة بطولات وتضحيات عظيمة لتحقيق النصر، وحماية أرض الوطن، وصون كرامته، متمنين لوطننا الغالي تحقيق كل تقدم وازدهار .

حلول ذكرى العاشر من رمضان 

وتحل اليوم الأربعاء ذكرى احتفالات العاشر من رمضان الذى استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية، وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض. 

وقدمت القوات المسلحة ملحمة عظيمة سطرها التاريخ ونصرا مجيدا على العدو الإسرائيلى، وانتصر الجنود المصريون بعزيمتهم وإراداتهم، ليكتبوا التاريخ بدمائهم فعبروا القناة وحطموا خط بارليف الحصين، ونجحوا في استرداد أرض سيناء المصرية.

وخاض الجيش المصري في حرب العاشر من رمضان معركة مصيرية، تمكن خلالها من استعادة أرض سيناء المحتلة، لتعيد صياغة موازين القوى في المنطقة مرة أخرى، بعد تفوق إسرائيلي مكنها من احتلال مساحات شاسعة من الأراضي العربية، وهو ما جعلهم يطلقون على أنفسهم أنهم الجيش الذي لا يقهر، وهى المقولة التي تم نسفها خلال هذه الحرب التي أبلي فيها الجندي المصري بلاء حسنا ويضربوا أروع الأمثال في التضحية بأرواحهم في سبيل استعادة كل شبر من أرض سيناء الغالية.

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