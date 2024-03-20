الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 40 هاربًا من أحكام قضائية خلال 24 ساعة

ضبط المتهمين الهاربين
ضبط المتهمين الهاربين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

 

 وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (40) متهما.

 

وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنيا قيام (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنى مزار) بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمخزن خاص بها وعثر بحوزتها على ( 209 كرتونة و 40جوال بإجمالى 5مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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