إصابة 6 مواطنين في حادث تصادم سيارتين تجاه العاصمة الإدارية

شهد طريق 51 تجاه العاصمة الإدارية، حادث تصادم سيارة نقل بسوزوكي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة القاهرة بلاغا، بوقوع حادث مروري بطريق 51 تجاه العاصمة الإدارية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف التي نقلت المصابين للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق منفصل تسببت السرعة الجنونية لسيارة نقل ثقيل " مقطورة " فى حادث تصادم مروع بالطريق الساحلى الدولى بمنطقة الدخيلة بغرب الاسكندرية مما اسفر عن مصرع شخصان اثر تصادم السيارة النقل بسيارة ملاكى تسببت فى انقلابها .

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من العميد ياسر القطان، مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلى الدولي، نزلة كوبري وادي القمر، دائرة القسم، ووجود متوفين.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث، رفقة سيارات الإسعاف، تبين من الفحص والمعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم (س.ن.ف 7391 ) ورخصة تسيير المقطورة منتهية، قيادة «محمد .أ.ح» 58 سنة سائق ومقيم دائرة القسم، والسيارة «رقم (س.ر.ف 3783) ملاكى رخصة سارية قيادة (محمد .ع.م) 67 سنة على المعاش.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير السيارة الملاكى بالطريق المشار إليه، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة النقل الثقيل ثم اصطدمت بالحاجز الخرسانى يمين الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي ومرافقه.تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.