الصين تقيم مركزًا للتدريب المهني بمنطقة قناة السويس

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية عقد تأسيس مركز للتدريب المهني بالتعاون مع الحكومة الصينية ممثلة في الهيئة العامة لشؤون التعاون الاقتصادي الدولي بوزارة التجارة الصينية لإقامة مركز تدريب مهني للعمالة بالقطاعات الصناعية بالمنطقة الاقتصادية.

وقع الاتفاقية وليد جمال الدين، رئيس المنطقة اقتصادية قناة السويس، وشياو ليوشينج، ممثلًا عن الجانب الصيني، وعقب التوقيع سيتم إنهاء التصميمات المبدئية والرسومات الإنشائية تمهيداً لبدء الإنشاءات؛ حيث تصل مساحة مركز التدريب المزمع إنشاؤه 40 ألف متر مربع، فيما تبلغ تكلفة إنشاء المركز نحو 128 مليون يوان صيني كمنحة مقدمة من الحكومة الصينية بموجب اتفاقية تعاون الموقعة بين البلدين في مرحلة سابقة.

وقال وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتأهيل العنصر البشري وصقل مهاراته، كمحور رئيسي باستراتيجية الهيئة، وقطعت المنطقة الاقتصادية شوطا كبيرا في هذا المجال بإنشاء عدد من أكاديميات التعليم الفني ومراكز التدريب المهني للعمالة بالقطاعات الصناعية المختلفة بالتعاون مع شركاء النجاح، مشيرًا إلى أن المجمع التدريبي يتكون من مركز تدريب مجهز بأحدث مختبرات التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة والسيارات والروبوتات والإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات وكذلك تعليم اللغات، ويتميز المركز بوجود محاكاة للتمرين مع نظام تفاعلي بين المتدرب والمدرب، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.

يذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت قد أنشأت مراكز وأكاديميات بالتعاون مع شركاء النجاح، أبرزها مشروع أكاديمية السويدي وبنك مصر الفنية التي جرى وضع حجر الأساس لها العام الماضي بتكلفة 45 مليون جنيه، وكذلك الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني من قبل التحالف بين شركة سيمنس العالمية ووزارة ألمانيا الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية باستثمارات قيمتها 22.5 مليون يورو، علماً بأن هناك 5500 شاب مصري ما بين مهندس وفني ستقوم الأكاديمية بتوفير التدريب لهم على مدار الـ 4 سنوات المقبلة حتى عام 2025، كما تخطط الهيئة لإنشاء مركزًا جديدًا للتدريب المهني في منطقة شرق بورسعيد قريبًا.