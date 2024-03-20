كلام_X_الرياضة

الأربعاء 20/مارس/2024 - 05:43 م 3/20/2024 5:43:03 PM

يتعرض نجوم كرة القدم لمواقف عديدة خلال شهر رمضان، خصوصًا المسلمين المحترفين فى أوروبا، بعضهم يدخل فى أزمات مع المدربين، بسبب إصرارهم على الصوم، على عكس رغبة مدربيهم، وهناك مواقف أخرى طريفة تحدث بين اللاعبين فى المعسكرات الخارجية، منهم من ينسى أنه صائم ويتناول الطعام أو الشراب، ومنهم من يعانى عدد ساعات طويلة فى الصوم خارج البلاد، لكن البعض يحمل شهر رمضان له ذكرى سعيدة، بهدف غال قاد به فريقه إلى الفوز.

شارك النجم المصرى محمد صلاح لاعب كرة القدم لدى نادى ليفربول ومنتخب مصر مقطع فيديو قصير له على صفحته الشخصية على موقع انستجرام بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وظهر صلاح وهو يتحدث عن ما يفتقده خلال شهر رمضان المبارك فى بلده مصر وأجاب نجم الكرة العالمى بشكل عاطفى، قائلًا: «فى حاجات كتيرة وحشانى، لمة العيلة، الذكريات مع أصحابى، الذكريات مع أهلى، الأجواء اللى بتشوفها فى مصر ما بتشوفهاش فى مكان تاني». كما أشار إلى الزينة الرمضانية التى تتميز بها مصر من حيث أشكال الفوانيس المختلفة، وخيوط الزينة والأضواء.

وتشهد المعسكرات التى تخوضها منتخبات وفرق الكرة مواقف طريفة كثيرة، ودائمًا ما يضم كل فريق لاعبًا أو اثنين ممن يصنعون هذه المواقف لكسر ملل التدريبات، لكن تلك المعسكرات يكون لها مذاق خاص فى شهر رمضان، ويحكى شادى محمد، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، موقفًا طريفًا حدث أنه أثناء تواجده مع بعثة المنتخب فى جنوب أفريقيا. لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا «الأولاد».. قال شادى، إنه أثناء سير المباراة، التى أقيمت قبل الإفطار، لمح اللاعبون زميلهم أحمد السيد، مدافع المنتخب، وقتها يتناول المشروبات، وظهر هذا الموقف عبر الشاشات الموجودة فى ملعب المباراة، وهو ما يعنى أنه يظهر أيضًا عبر شاشات التلفزيون، وقتها توجه إليه اللاعبون وقالوا له إنه ظهر وهو يتناول العصير، فأسرع مرتبكًا وألقى الزجاجة أرضًا، ثم تناول زجاجة مياه و«مضمض فمه وقال: (اللهم إنى صائم)».

وفى موقف آخر، يتذكر لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، سمير كمونة، موقفًا حدث له أثناء احترافه فى فريق كايزرسلاوترن الألمانى، حيث كانت الصعوبة فى كثرة عدد ساعات الصيام الذى كانت تتجاوز الـ 18 ساعة، وقال كمونة، إنه فى ذات مرة أثناء مران الفريق، نسى أنه صائم ومع شدة إحساسه بالعطش شرب الماء، إلا أنه فوجئ بزملائه اللاعبين الألمان ينبهونه قائلين: "سمير.. رمضان رمضان".

وأقر الجميع بأنه برغم صعوبة أجواء المباريات الرمضانية، لكن اللاعبين يتمسكون بالصيام فى رمضان، ولم يحدث أن فرض عليهم أى مدرب الإفطار، لأنهم لا يهتمون إلا بالأداء داخل الملعب، وإن الأوضاع فى مصر حاليًا تختلف عن الماضى، حيث تلعب المباريات الآن فى المساء لتوافر الإضاءة الليلية فى كل الملاعب.

وفى رمضان هذا يتم افتتاح استاد مصر فى العاصمة الإدارية التى أصبحت واقعًا جديدًا لمصر وبها هذا الصرح الرياضى الكبير وسوف نرى عليه منتخب مصر جديد بقيادة حسام حسن الذى سيفتتحه بتقديم عرض كروى يليق بمكانة مصر وسيرضى عنه الجماهير، وعلينا دعم الجهاز الفنى بكل الطرق، وعلى اتحاد الكرة العمل على ملىء الاستاد بالجماهير التى ستعود تباعًا لتشجيع منتخبهم ونجومهم المحبوبين ونحن ننتظر عودة كابتن الفريق محمد صلاح لبيته بعد تمام شفائه.

مع كل التمنيات الطيبة لمصر.. ودائمًا مصر بخير.

دكتور محمد دياب

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