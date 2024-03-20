الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الداخلية توزع عبوات غذائية على الأسر الفقيرة بالمحافظات

توزع عبوات غذائية
توزع عبوات غذائية على الأسر الفقيرة بالمحافظات

تواصل وزارة الداخلية توجيه قوافل إنسانية لتوزيع المساعدات العينية  "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجاً لاسيما المرأة المعيلة بمحافظات (الدقهلية – المنيا – شمال سيناء – جنوب سيناء).. وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 

  
تأتى تلك المبادرات الإنسانية فى مقدمة أولويات وزارة الداخلية للمساهمة فى دعم ومساندة المواطنين وتوفير مظلة من الحماية الإجتماعية للأسر المصرية لاسيما بالمناطق الأولى بالرعاية وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطنين. 
 

  
 يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ..

 

يأتي ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.. وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

 

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