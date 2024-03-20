تعليم الوادى الجديد يختتم تصفيات التحدث باللغة العربية الفصحى



قال المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد أنه تم ختام تصفيات مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى وتعميق دراسة النحو على مستوى قطاع تعليم المحافظة.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أنه تجرى التصفيات للمرحلتين الإعدادية والثانوية وذلك للطلاب الفائزين بالمراكز الأولى من كل إدارة تعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة ، تمهيدا لإعلان الفائزين بالمسابقة والمشاركة بتصفيات الجمهورية.

موجها التحية والتقدير لجهود اللجان المشكلة والقائمين على العمل بالمسابقة بالإدارات التعليمية وتوجيه عام اللغة العربية والعلاقات العامة .

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