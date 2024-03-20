مانشيستر سيتي وتشيلسي يواجهان أحتمال استبعادهما من الدوري الإنجليزي الممتاز

يواجه ناديا مانشيستر سيتي حامل لقب اخر ثلاث نسخ من بطولة الدوري الإنجليزي ونادي تشيلسي احد اهم اندية الدوري الأنجليزي خطر احتمال استبعادهما من بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز على خلفية كسر الناديين لقواعد اللعب المالي للدوري الإنجليزي .

وكان نادي نوتنجهام فوريست هو ثاني اندية الدوري الإنجليزي يتم عقابه بسبب كسره لقواعد اللعب المالي بخصم اربعة نقاط من رصيد نقاطه ودخوله منطقة الاندية بالهبوط في جدول الدوري الأنجليزي بعد نادي ايفرتون الذي تم عقابه بخصم عشرة نقاط من رصيده لكن تم تخفيف العقوبة لتكون خصم ست نقاط فقط .

ويواجه ناديا مانشيستر سيتي وتشيلسي خطر الأستبعاد من بطولة الدوري الأنجليزي حيث تواجه أدارة مانشيستر سيتي 115 اتهاما مختلفا بكسر القواعد المالية وسيتم نظر قضيته في الخريف المقبل بينما سيكون على تشيلسي مواجهة خطر مماثل حال عدم قيامهم ببيع لاعبين خلال الصيف الحالي بمبالغ مالية كبيرة لمواجهة النفقات الكبيرة التي قام بها الفريق خلال الصيف الماضي .

العقوبة التي تم توقيعها على نوتنجهام فوريست ومن قبله ايفرتون جعلت كثير من المراقبين للدوري الأنجليزي يتوقعون عقوبة اكبر على مانشيستر سيتي حال وجد الفريق مذنبا في التحايل على قواعد الاستدامة واللعب المالي في الدوري الأنجليزي وربما يتخطى الامر خصم نقاط من الفريق السماوي الى الوصول الى استبعاد الفريق من الدوري الأنجليزي الممتاز .

من جانبه دافع الأسباني بيب جوارديولا عن فريقه مؤكدا ان النادي برىء من كل الاتهامات التي توجه اليه مؤكدا انه متمسك بالأستمرار مع مانشيستر سيتي حتى لو تم أستبعاده ليشارك في بطولة الدرجة الأدنى .