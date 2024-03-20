إفطار جماعي لطلاب كلية الآثار جامعة عين شمس

أقامت كلية الآثار جامعة عين شمس الإفطار الجماعي لطلاب الكلية بحضور بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، والدكتورة نوال جابر القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأقيم حفل الإفطار تحت إشراف الدكتور أحمد الشوكي، رائد أسرة طلاب من أجل مصر بكلية الآثار جامعة عين شمس، وتنفيذ الهيكل التنظيمي لاتحاد الطلاب وأسرة "طلاب من أجل مصر" بكلية الآثار.

كواليس إفطار آثار عين شمس

امتد اليوم، عقب انتهاء اليوم الدراسي بكلية الآثار جامعة عين شمس، على ثلاث فترات: الأولى؛ بدأت في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

وخُصصت الفترة الأولى من يوم حفل الإفطار بكلية الآثار جامعة عين شمس لممارسة الألعاب الترفيهية كالبينج بونج، وكرة السرعة، والسلة، والتنس، بالإضافة إلى اللعب بالحبال؛ كشد الحبل، ونط الحبل، وألعاب التوازن بالحبل، فضلًا عن الألعاب الذهنية كالشطرنج والطاولة، وألعاب أخرى متنوعة.

وضمت الفترة الثانية التى تلت الإفطار بعض الفاعليات والمسابقات الطلابية في كلية الآثار جامعة عين شمس، وامتدت حتى الثامنة مساءً.

وشغلت الفترة الثالثة الوقت ما بين الساعة الثامنة والتاسعة مساءً، وعرض فيها الطلاب مواهبهم في التمثيل والتقليد والغناء، مما أضفى على اليوم جوًّا من البهجة والسعادة بين جميع الحضور.