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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

استمرار مقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات

جانب من أعمال اللجنة
جانب من أعمال اللجنة

تواصل لجنة ترشيح رؤساء الجامعات الحكومية مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. 

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واصلت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية، برئاسة د. منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعة أسوان وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٤.

وكانت اللجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات الحكومية كانت قد واصلت أعمالها بمُقابلة المُرشحين لرئاسة جامعة الأقصر، يوم السبت الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٤.

المتنافسون على رئاسة جامعة أسوان 

ويتنافس على رئاسة جامعة أسوان 9 مرشحين، وهم: الدكتور محمد عبد العزيز مهلل عرابى، والدكتور لؤى سعد الدين نصرت منصور، والدكتور أشرف محمد حميدة والدكتور محمد زكى على أحمد، والدكتور ياسر عبد الحميد دياب ، والدكتور زكريا رجب محمود عبد المجيد والدكتور محمد مصطفى حسين يونس، والدكتور علاء الدين صلاح عبد الوهاب، والدكتور خيرى أحمد حسين حامد.

فيما يتنافس على رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية كل من الدكتور محمد صالح هاشم حماد والدكتور ممدوح مصطفى محمد إسماعيل.

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