سميرة‭ ‬عبدالعزيز: ‬يهدف‭ ‬لتقديم‭ ‬رسالة

فنانة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل،‭ ‬أثرت‭ ‬الحياة‭ ‬الفنية‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬أفواه‭ ‬وأرانب‮»‬،‭ ‬‮«‬متى‭ ‬تبتسم‭ ‬الدموع‮»‬،‭ ‬‮«‬طيور‭ ‬الصيف‮»‬‭ ‬وغيرها،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬فى‭ ‬مسلسلات‭ ‬تعد‭ ‬الآن‭ ‬من‭ ‬الكلاسيكيات‭ ‬مثل‭: ‬‮«‬ضمير‭ ‬أبلة‭ ‬حكمت،‭ ‬بوابة‭ ‬الحلوانى،‭ ‬أم‭ ‬كلثوم،‭ ‬أميرة‭ ‬فى‭ ‬عابدين،‭ ‬إمام‭ ‬الدعاة‮»‬‭ ‬وغيرها،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يمنعها‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬فى‭ ‬السينما‭ ‬من‭ ‬آن‭ ‬لآخر،‭ ‬فشاركت‭ ‬فى‭ ‬أفلام‭: ‬‮«‬إعدام‭ ‬قاضى،‭ ‬القتل‭ ‬اللذيذ،‭ ‬حليم،‭ ‬ميكانو‮»‬‭.

اشتهرت‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بلقب‭ ‬‮«‬أم‭ ‬العظماء‭ ‬والمشاهير‮»‬‭ ‬لقيامها‭ ‬بتجسيد‭ ‬شخصية‭ ‬والدة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬فى‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬أُم‮»‬‭ ‬الأئمة‭ ‬‮«‬أبى‭ ‬حنيفة‭ ‬النعمان‮»‬‭ ‬و«الترمذى‮»‬‭ ‬و‮«‬المراغى‮»‬‭ ‬و«الشافعى‮»‬،‭ ‬وأُم‭ ‬الشيخ‭ ‬الشعراوى‭ ‬فى‭ ‬‮«‬إمام‭ ‬الدعاة‮»‬،‭ ‬وأُم‭ ‬‮«‬أم‭ ‬كلثوم‮»‬،‭ ‬وأم‭ ‬‮«‬الظاهر‭ ‬بيبرس‮»‬،‭ ‬وأم‭ ‬الأديب‭ ‬يوسف‭ ‬السباعى‭ ‬فى‭ ‬‮«‬فارس‭ ‬الرومانسية‮»‬،‭ ‬وسيد‭ ‬درويش‭ ‬فى‭ ‬‮«‬أهل‭ ‬الهوى‮»‬،‭ ‬وغيرها‭.‬

وتشارك‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬فى‭ ‬دراما‭ ‬رمضان‭ ‬بمسلسل‭ ‬‮«‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬والتى‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬منطقتى‭ ‬النوبة‭ ‬وقمولة‭ ‬بصعيد‭ ‬مصر،‭ ‬ويتناول‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬وأحداثه‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬حقيقة‭ ‬حدثت‭ ‬بالفعل‭ ‬فى‭ ‬هذه‭ ‬المناطق،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬أحمد‭ ‬وفدى،‭ ‬أحد‭ ‬مواطنى‭ ‬مدينة‭ ‬قمولة،‭ ‬ويشارك‭ ‬فى‭ ‬المسلسل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭: ‬محمد‭ ‬رياض،‭ ‬رياض‭ ‬الخولى،‭ ‬رانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقى،‭ ‬مفيد‭ ‬عاشور،‭ ‬مدحت‭ ‬تيخة،‭ ‬محمود‭ ‬الجابرى،‭ ‬بهاء‭ ‬ثروت،‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬أيمن‭ ‬الشيوى،‭ ‬آية‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الأبنودى،‭ ‬سماح‭ ‬السعيد،‭ ‬ياسمين‭ ‬على،‭ ‬حسن‭ ‬العدل،‭ ‬حنين‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬حسنى‭ ‬صالح‭.‬

‮«‬الوفد‮»‬‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬سميرة‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬حول‭ ‬مشاركتها‭ ‬فى‭ ‬المسلسل‭.‬

●‭ ‬كلمينى‭ ‬عن‭ ‬شخصيتك‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬قلع‭ ‬الحجر‭.‬

‭- ‬أقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬شخصية‭ ‬أم‭ ‬لأحد‭ ‬الشباب‭ ‬فى‭ ‬المسلسل،‭ ‬والتى‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬ترعى‭ ‬ابنها‭ ‬وتوجهه‭ ‬وترشده‭ ‬لتجنب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أصدقاء‭ ‬السوء،‭ ‬وتحاول‭ ‬إصلاحه‭ ‬وأبعاده‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬والجرائم،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬بجواره‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬إصلاحه‭.‬

●‭ ‬ما‭ ‬الذى‭ ‬أعجبك‭ ‬فى‭ ‬المسلسل‭ ‬و‭ ‬دفعك‭ ‬للمشاركة‭ ‬فيه؟

‭- ‬المسلسل‭ ‬مكتوب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬جدا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬أحداثه‭ ‬حدثت‭ ‬بالفعل،‭ ‬والمسلسل‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬ويقدم‭ ‬رسالة‭ ‬ويدعم‭ ‬قضية،‭ ‬وأنا‭ ‬أدعم‭ ‬المسلسلات‭ ‬التى‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬هدف‭ ‬وقضية‭ ‬لكى‭ ‬نكون‭ ‬قدوة‭ ‬للمشاهدين،‭ ‬كذلك‭ ‬المسلسل‭ ‬به‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬الذين‭ ‬أعتبرهم‭ ‬جميعا‭ ‬أبنائى‭ ‬مثل‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض‭ ‬ورانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقى‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬النجم‭ ‬رياض‭ ‬الخولى‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الفنانين،‭ ‬والمسلسل‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬المخرج‭ ‬الكبير‭ ‬حسنى‭ ‬صالح،‭ ‬وأنا‭ ‬عملت‭ ‬معه‭ ‬كثيرا‭ ‬فى‭ ‬الدراما‭.‬

●‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ ‬الدراما‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى‭.. ‬ودراما‭ ‬زمن‭ ‬الفن‭ ‬الجميل؟

‭- ‬زمن‭ ‬الفن‭ ‬الجميل‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬قواعد‭ ‬وأسس،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬لجان‭ ‬تحكيم‭ ‬على‭ ‬النصوص،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يوجد‭ ‬لجان‭ ‬رقابة‭ ‬يقرأوا‭ ‬العمل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يشرع‭ ‬فى‭ ‬تقديمة،‭ ‬كذلك‭ ‬لجان‭ ‬رقابية‭ ‬وفحص‭ ‬كل‭ ‬مشهد‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬تقديم‭ ‬مشاهد‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبى‭ ‬على‭ ‬الجمهور،‭ ‬لكن‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬رقابة،‭ ‬وأنا‭ ‬أتعجب‭ ‬كيف‭ ‬يقدم‭ ‬مشاهد‭ ‬سيئة‭ ‬عبر‭ ‬الدراما،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مشاهد‭ ‬عنف‭ ‬أو‭ ‬بلطجة‭ ‬أو‭ ‬أعمال‭ ‬يعاقب‭ ‬عليها‭ ‬القانون‭ ‬مثل‭ ‬مشاهد‭ ‬لف‭ ‬سيجارة‭ ‬حشيش،‭ ‬ومشاهد‭ ‬مخدرات،‭ ‬هل‭ ‬نحن‭ ‬ندعم‭ ‬تعليم‭ ‬الشباب‭ ‬شرب‭ ‬المخدرات‭ ‬وإفساد‭ ‬الاخلاق‭.‬

●‭ ‬ما‭ ‬الأعمال‭ ‬المحببة‭ ‬لكى‭ ‬خلال‭ ‬مشوارك‭ ‬الفنى؟

‭- ‬كل‭ ‬أدوارى،‭ ‬فأنا‭ ‬أختار‭ ‬أدوارى‭ ‬بكل‭ ‬دقة،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬أدوار‭ ‬محببة‭ ‬لدى،‭ ‬مثل‭ ‬دورى‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬بوابة‭ ‬الحلوانى،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مسلسل‭ ‬طويل‭ ‬والشخصية‭ ‬مميزة‭ ‬وأم‭ ‬تربى‭ ‬ابنتها‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬فأنا‭ ‬أراعى‭ ‬جدا‭ ‬السلوك‭ ‬ولا‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أقدم‭ ‬أدوار‭ ‬تفهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ،‭ ‬فأنا‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬الأم‭ ‬هى‭ ‬مثال‭ ‬للأخلاق‭ ‬وهى‭ ‬التى‭ ‬تربى‭ ‬وتخرج‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬فلابد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬سلوكها‭ ‬صح‭.‬