منى‭ ‬عبدالغنى‭: ‬لا‭ ‬أمانع‭ ‬فى‭ ‬تجسيد‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬بكل‭ ‬حالاتها

تخوض‭ ‬الفنانة‭ ‬والإعلامية‭ ‬منى‭ ‬عبدالغنى،‭ ‬السباق‭ ‬الرمضانى‭ ‬بزوجة‭ ‬رجل‭ ‬شرير،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مسلسل‭ ‬‮«‬‭ ‬قلع‭ ‬الحجر‮»‬‭ ‬والتى‭ ‬تجسد‭ ‬فيه‭ ‬دور‭ ‬الزوجة‭ ‬الطيبة،‭ ‬ولكنها‭ ‬تجمعها‭ ‬مشاهد‭ ‬صعبة،‭ ‬ويتحدث‭ ‬المسلسل‭ ‬عن‭ ‬قضايا‭ ‬الصعيد،‭ ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬منطقتى‭ ‬النوبة‭ ‬وقمولة‭ ‬فى‭ ‬صعيد‭ ‬مصر،‭ ‬ويتناول‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة،‭ ‬وهو‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬حقيقية‭.‬

المسلسل‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬محمد‭ ‬رياض‭ ‬وسوسن‭ ‬بدر‭ ‬ومنى‭ ‬عبدالغنى‭ ‬ولقاء‭ ‬سويدان‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬مخيون‭ ‬وسميرة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬النجوم،‭ ‬وإخراج‭ ‬حسنى‭ ‬صالح،‭ ‬وتأليف‭ ‬أحمد‭ ‬وفدى‭.‬

‮«‬الوفد‮» ‬‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬والإعلامية‭ ‬منى‭ ‬عبدالغنى،‭ ‬حول‭ ‬مشاركتها‭ ‬فى‭ ‬المسلسل،‭ ‬وعملها‭ ‬الإعلامى،‭ ‬وحياتها‭ ‬الفنية‭.‬

●‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬دورك‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬قلع‭ ‬الحجر‭.‬

‭- ‬أنا‭ ‬بجسد‭ ‬دور‭ ‬سيدة‭ ‬اسمها‭ ‬تحية‭ ‬زوجة‭ ‬العمدة‭ ‬محمد‭ ‬الفرماوى،‭ ‬الذى‭ ‬يجسده‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض،‭ ‬وعندنا‭ ‬أربع‭ ‬أبناء‭ ‬بنتين‭ ‬وولدين،‭ ‬وتلعب‭ ‬الفنانة‭ ‬سوسن‭ ‬بدر‭ ‬أخت‭ ‬زوجى‭ ‬والفنان‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬مخيون‭ ‬زوجها،‭ ‬لافتة‭ ‬أنها‭ ‬عائلة‭ ‬لطيفة‭ ‬جدا،‭ ‬ولكن‭ ‬يحدث‭ ‬بينهم‭ ‬صراعات‭ ‬ومشكلات،‭ ‬ولكن‭ ‬أنا‭ ‬بأقوم‭ ‬بدور‭ ‬الزوجة‭ ‬الطيبة،‭ ‬التى‭ ‬تلوم‭ ‬زوجها‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬أفعاله‭ ‬الشريرة،‭ ‬وتدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الناس،‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬مشاهد‭ ‬صعبة‭ ‬بينى‭ ‬وبين‭ ‬الفنانة‭ ‬سوسن‭ ‬بدر‭.‬

●‭ ‬ما‭ ‬المعايير‭ ‬التى‭ ‬تعتمدى‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬أدوارك؟

‭- ‬أنا‭ ‬لما‭ ‬كلمنى‭ ‬الأستاذ‭ ‬حسنى‭ ‬صالح‭ ‬مخرج‭ ‬المسلسل،‭ ‬وأنا‭ ‬كنت‭ ‬نفسى‭ ‬أشتغل‭ ‬معاه‭ ‬من‭ ‬زمان،‭ ‬لكونه‭ ‬مخرج‭ ‬متميز‭ ‬جدا‭ ‬وبتابع‭ ‬أعماله‭ ‬التى‭ ‬حققت‭ ‬جميعها‭ ‬نجاحا‭ ‬قويا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كونه‭ ‬صعيدى،‭ ‬وأنا‭ ‬عندى‭ ‬عشق‭ ‬للصعيد‭ ‬وجسدت‭ ‬الشخصية‭ ‬الصعيدية‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬فى‭ ‬مسلسل‭ ‬أفراح‭ ‬أبليس،‭ ‬وعندما‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬الفكرة‭ ‬وأعطانى‭ ‬بعض‭ ‬النقاط‭ ‬عن‭ ‬المسلسل،‭ ‬تحمست‭ ‬جدا،‭ ‬وبعدين‭ ‬لما‭ ‬قرأت‭ ‬وجدت‭ ‬أن‭ ‬الكاتب‭ ‬أحمد‭ ‬وفدى،‭ ‬عامل‭ ‬شغل‭ ‬وحوار‭ ‬رائع‭ ‬جدا‭ ‬وممتع‭ ‬وجو‭ ‬عائلى‭ ‬وفيه‭ ‬قيم‭ ‬وفكرة‭ ‬ورسالة‭ ‬وهذه‭ ‬هى‭ ‬المعايير‭ ‬التى‭ ‬أختار‭ ‬أدوارى‭ ‬على‭ ‬أساسها‭.‬

●‭ ‬كلمينى‭ ‬عن‭ ‬صعوبات‭ ‬الدور‭.. ‬واللهجة‭ ‬الصعيدية؟

‭- ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية‭ ‬جميلة‭ ‬ولكنها‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬مكثف‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قمت‭ ‬به،‭ ‬حيث‭ ‬أننى‭ ‬تدربت‭ ‬تدربت‭ ‬قويا‭ ‬على‭ ‬اللهجة‭ ‬الصعيدية،‭ ‬لكى‭ ‬أستطيع‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حفظ‭ ‬كثيف‭ ‬نتيجة‭ ‬للتصوير‭ ‬لعدد‭ ‬ساعات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبنصور‭ ‬فى‭ ‬أماكن‭ ‬بعيدة‭ ‬وتحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سفر‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬متعب‭ ‬علينا‭.‬

●‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬كواليس‭ ‬المسلسل؟

‭- ‬الكواليس‭ ‬جميلة‭ ‬وممتعة‭ ‬خاصة‭ ‬أننا‭ ‬بنصور‭ ‬وسط‭ ‬الطبيعة‭ ‬الخلابة‭ ‬وجو‭ ‬الصعيد‭ ‬الممتع،‭ ‬وكل‭ ‬كاست‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬والفنانة‭ ‬لقاء‭ ‬سويدان،‭ ‬والوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬لطاف‭ ‬جدا،‭ ‬وكنا‭ ‬نجلس‭ ‬نتغدى‭ ‬كلنا‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬سوسن‭ ‬بدر‭ ‬والفنان‭ ‬محمد‭ ‬رياض،‭ ‬وكنا‭ ‬نشعر‭ ‬أننا‭ ‬كلنا‭ ‬عائلة‭ ‬قى‭ ‬جو‭ ‬مبهج‭.‬

●‭ ‬ما‭ ‬الدور‭ ‬الذى‭ ‬تتمنى‭ ‬تقديمه؟

‭- ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬دور‭ ‬معين،‭ ‬ولكن‭ ‬أنا‭ ‬بقدم‭ ‬المرأة‭ ‬العربية‭ ‬فى‭ ‬مشكلاتها‭ ‬وقضاياها‭ ‬المهمة،‭ ‬وأى‭ ‬قضية‭ ‬تخص‭ ‬المرأة‭ ‬وقضاياها،‭ ‬وليس‭ ‬لدى‭ ‬مانع‭ ‬أن‭ ‬أجسدها‭ ‬فى‭ ‬كل‭ ‬الموضوعات‭.‬

●‭ ‬كيف‭ ‬ترى‭ ‬المنافسة‭ ‬فى‭ ‬السباق‭ ‬الدرامى؟

‭- ‬مسلسل‭ ‬قلع‭ ‬الحجر‭ ‬هو‭ ‬المسلسل‭ ‬الصعيدى‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬الأعمال،‭ ‬والأعمال‭ ‬الصعيدية‭ ‬مبهجة،‭ ‬ولكن‭ ‬بالطبع‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬منافسة‭ ‬عالية‭ ‬بين‭ ‬باقى‭ ‬الأعمال،‭ ‬والشركة‭ ‬المتحدة‭ ‬عاملة‭ ‬موضوعات‭ ‬مختلفة‭ ‬وإيجابية،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تلقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬طباعنا‭ ‬وأخلاقنا‭ ‬وجايبة‭ ‬النجوم‭ ‬كلهم‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬والعمل‭ ‬الجيد‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يظهر‭ ‬ويتابعه‭ ‬الجمهور،‭ ‬وأكيد‭ ‬كلهم‭ ‬جيدين،‭ ‬وأتمنى‭ ‬النجاح‭ ‬لمسلسل‭ ‬قلع‭ ‬الحجر،‭ ‬وأن‭ ‬ينال‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬سبل‭ ‬النجاح‭ ‬قائمة‭ ‬له،‭ ‬ولكن‭ ‬المنافسة‭ ‬والتعدد‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬فى‭ ‬صالح‭ ‬مصر،‭ ‬لتكون‭ ‬دائما‭ ‬رائدة‭ ‬الفن‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬العربى‭.‬

●‭ ‬كلمينى‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬الإعلامى‭ ‬لكى؟

‭- ‬أنا‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬وجودى‭ ‬فى‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬الستات‭ ‬مايعرفوش‭ ‬يكدبوا‮»‬‭ ‬بقالى‭ ‬أثنى‭ ‬عشر‭ ‬عاما‭ ‬بقدمه،‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬الأستاذ‭ ‬محمد‭ ‬سامى‭ ‬مهتم‭ ‬بقضايا‭ ‬المرأة‭ ‬ودائما‭ ‬ما‭ ‬نناقش‭ ‬ونتابع‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬التى‭ ‬تهمها،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬ننفع‭ ‬الناس‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭.‬

●‭ ‬هل‭ ‬الفنانة‭ ‬المحجبة‭ ‬تواجه‭ ‬معانا‭ ‬فى‭ ‬اختيار‭ ‬الدور؟

‭- ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬يعنينى‭ ‬حجم‭ ‬الدور،‭ ‬ولكن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬مصداقية‭ ‬فى‭ ‬العمل،‭ ‬والأرزاق‭ ‬بيد‭ ‬الله‭.‬

●‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬الأعمال‭ ‬القادمة؟

‭- ‬أجهز‭ ‬أغنية‭ ‬عن‭ ‬عيد‭ ‬الأم،‭ ‬والأخرى‭ ‬عن‭ ‬رسول‭ ‬الله‭.‬