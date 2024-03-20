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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز الشروق يُزيل دور مخالف بأحدى العقارات السكنية

جهاز مدينة الشروق
جهاز مدينة الشروق يُزيل دور مخالف

قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اليوم الأربعاء، لجنة إزالة المبانى المخالفة، حيث تمكنت اللجنة من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة السابعة عمارات بالمدينة، وذلك لقيام صاحبه بزيادة النسبة البنائية بالسطح بالمخالفة للإشتراطات، بغرض تحويله إلى وحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى الخارج عن النسبة القانونية.

كما قامت اللجنه، بإتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وأهاب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضى الإلتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الإستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً على عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.

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