إحالة عاطلين شرعا فى قتل شاب لسرقته لمحكمة الجنايات

احالت نيابة شرق القاهرة الكلية عاطلين متهمين بالشروع فى قتل شاب لسرقته بمدينة نصر لمحكمة الجنايات.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال شاب مصاب بجرج طعني في جسده إثر إدعاء سرقة بدائرة القسم وتم إسعافه.

تبين من التحريات وجمع المعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين وبتفتيشهما عثر على سلاح أبيض مطواة وهاتفين ومبلغ مالي وبمواجهتهما اعترفا بسرقة هاتف المجني عليه والشروع في قتله لتصديه لهما.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».