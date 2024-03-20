فرق الموسيقى العربية تحيى ثالث “ليالي رمضان”بساحة أبو الحجاج بالأقصر

تشهد ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، الثلاثاء، تواصل إقامة ليالي رمضان الثقافية والفنية، لليوم الثالث على التوالي، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بعرض فني لكورال فرقة قصر ثقافة الطفل بقيادة الفنان حجاج أحمد، قدمت خلاله الفرقة عددا من الأغانى منها "يالا بينا، نسم عليا الهوا، فقرة مدح سيدنا النبى للشيخ محمود أحمد".

وفي النشاط الأدبي عقدت أمسية شعرية لأدباء نادي أدب الطود شارك بها الشاعر جمال الأقصري رئيس النادى وألقى قصيدة "شجر الدوم"، كما شارك الشاعر عبدالله مسعود بالموال السباعي"، وشارك ناجى فؤاد القنسواني "مابين قوسين، ما زال"، وليد الضوي "أعيدينى"، أدار الأمسية الشاعر عادل دنقل، كما قدمت فرقة نور الحبيب للإنشاد الدينى عددا من المدائح.

وفي مقهى "يحيى الطاهر عبد الله" تحدث الشاعر حسين القباحي في برنامج العودة إلى الجذور عن الشاعر أحمد فؤاد جويلي موضحا أنه أحد رواد الحركة الشعرية فى محافظة الأقصر وجنوب الصعيد وكان يكتب القصيدة الفصيحة وفق النسق التفعيلي، وبدأ نشر قصائده فى الصحف والمجلات المتخصصة فى مصر والوطن العربي منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضى وساهم في تأسيس نادي الأدب بالأقصر، وشارك فى المؤتمرات والأنشطة الثقافية فى معظم أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن "فضل الأم" سردتها عواطف مصطفى، وقدمت خلالها شروحا حول قيمة الأم وضرورة الاهتمام بها، وعرض مسرح عرائس "الأمانة " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته إيمان صلاح، ونفذت ورش فنية متنوعة منها مجسمات بالفوم، رسم حر، ورشة تصميم فانوس رمضان بالخرز للمدربة مشيرة طلعت.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسنى عددا من الأغانى الدينية منها "إلى رحاب يثرب، رمضان جانا، لاجل النبى، محمد يا رسول الله، أم النبى"، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمد فاروق وقدمت غناء شعبيا للفنان عمار حسان .

