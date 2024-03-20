الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

دفع العمل بمشروعات الطرق بالتجمع الثالث والتجمع السادس بالقاهرة الجديدة

المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، استكمال أعمال الطرق الجارية بطريق ( RR) قطاع التجمع الثالث، والامتداد الشرقي، وكذا أعمال الطرق بالتجمع السادس " مثلث الأمل "، حيث أكد رئيس الجهاز دفع العمل بمشروعات الطرق للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق والمرافق فى مشروع بيت الوطن، الحى الثانى والحى الرابع بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال الكهرباء والزراعة بمنطقة الامتداد الشرقي ومحور RR بالمدينة.

كما تابع الغيطي، استكمال تطوير روافع مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات، وتذليل أي عقبات إن وجدت لدفع العمل بالمشروعات.

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