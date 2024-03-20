تحرير 95 محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برائاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفيشية راقبية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٩٥ مخالفة تموينية متنوعة.

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع ، واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ، أسفرت عن ضبط ٨٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع، ١٦ مخالفة بمركز ومدينة مغاغة ، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة مطاى ، و١٠ مخالفات بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

و١١ مخالفة بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة ملوى، و١٨ مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، و١٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ، ٣ مخالفات بمركز ومدينة بنى مزار، و٣ مخالفات بمركز ومدينة مطاي ، و٦ مخالفات بمركز ومدينة ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.