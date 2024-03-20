الأربعاء 20 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحرير 95 محضرا تموينيا في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برائاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل الوزارة ، حملات تموينية وتفيشية راقبية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط ٩٥ مخالفة تموينية متنوعة.

 

وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ، والتأكد من جودتها ، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وشدد المحافظ ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه  ، والتأكد من صلاحية السلع ، واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية والتفتيشية لمفتشي التموين والرقابة التموينية ، أسفرت عن ضبط ٨٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز ، جاءت بواقع،  ١٦ مخالفة بمركز ومدينة مغاغة ، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة مطاى ، و١٠ مخالفات بمركز ومدينة سمالوط شمال المنيا .

 

و١١ مخالفة بمركز ومدينة أبوقرقاص ، و١٤ مخالفة بمركز ومدينة ملوى، و١٨ مخالفة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، و١٢ مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، جاءت بواقع ،  ٣ مخالفات بمركز ومدينة بنى مزار، و٣ مخالفات بمركز ومدينة مطاي ، و٦ مخالفات بمركز ومدينة ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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