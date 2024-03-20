جامعة المنصورة تحتفل بعيد الأم وتكرم 36 أماً مثالية

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء احتفالية عيد الأم بالجامعة التي نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية ضمن خطة أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

بحضور الدكتور الأستاذ الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة ، الدكتورة أمينة شلبي أمين المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وعمداء و وكلاء الكليات، و الأمناء المساعدين، و مديري المستشفيات و المراكز الطبية المتخصصة بالجامعة، مدير إدارة التربية العسكرية، و الأمهات المثاليات بالجامعة، و أعضاء هيئة التدريس، و أعضاء الجهاز الإداري و طلاب الجامعة.

حيث تم تكريم 36 أماً مثالية بالجامعة يمثلن كافة القطاعات بالجامعة والبالغ عددها 18 كلية و 10 مستشفيات جامعية و مراكز طبية متخصصة.

ووجه الدكتور شريف خاطر فى كلمته التحية والتقدير للأمهات المثاليات بجامعة المنصورة بمناسبة عيد الأم، مؤكدا أن الأم هي عماد الأسرة المصرية، وهى منبع العطاء بلا حدود، و هى أساس المجتمع كله.

وأكد على أن الجامعة تحرص كل الحرص على الاحتفال سنويا بعيد الأم و تكريم الأمهات المثاليات من منسوبيها كرمز تقدير و تكريم لهن على مسيرة العطاء جهودهن العظيمة في تربية الأجيال الجديدة ، مشيدا بالأولوية التى قدمتها الدولة المصرية لملف المرأة إنطلاقا من إيمان القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن الاستقرار و التقدم لن يتحققا إلا من خلال ضمان مشاركة فاعلة للمرأة في كافة أوجه العمل الوطني ، و ذلك من خلال دعم و تمكين المرأة المصرية ، لتكون محورا أساسيا فى كافة محاور خطة الدولة الشاملة للتنمية ، و التى كان لها أثر كبير فى حصول المرأة المصرية علي مميزات مهمة ، و وضعها في المكانة التي تليق بقيمتها و قدراتها و تضحياتها على مدار التاريخ ، التزاماً بالدستور المصري والذي رسخ قيم العدالة والمساواة، و إعمالاً لما جاء به من مبادئ تكافؤ الفرص، و ما كفله للمرأة مـن حقـوق ، واتساقاً مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة .

واوضح أن الجامعة تعمل جاهدة فى هذا الإطار على تحقيق مبدأ المساواة وتمكين المرأة ايماناً بأهمية دورها في بناء وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

ومن جانبه أكد محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة أن الأم هي رمز التضحية والعطاء، وهي شعلة النور التي تضئ الدروب، و هى السند و العون الذى لا ينضب، كما أكد أهمية دورهن في المجتمع المصري، وضرورة دعمها و توفير العون والرعاية لهن بما يساعدهن على آداء دورهن على أكمل وجه.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة للدكتورة أمال عبد السلام ممثلة عن عضوات هيئة التدريس ووفاء سالم ممثلة عن الجهاز الإداري، وعرض فني لأطفال مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة ثم تكريم الأمهات المثاليات بالجامعة.