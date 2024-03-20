كورال وفنون شعبية في أولى ليالي رمضان الثقافية بالشرقية

انطلقت بساحة قصر ثقافة الزقازيق، أمس الثلاثاء، أولى فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية لفرع ثقافة الشرقية، ضمن الليالي التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني في جميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وافتتح فعاليات البرنامج عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وبحضور الشاعر أحمد سامي خاطر مدير عام ثقافة الشرقية، ومها دراز مدير عام الإقليم، وعدد من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، حيث قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة الفنان أحمد واصف باقة من رقصاتها الفلكلورية ومنها: الحصان، والفرح الشرقاوي، والعصا، والتحميلة، وبدأت فقراتها بالتنورة ومدح الرسول الكريم، كما قدم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق عرضا فنيا لفريق كورال القصر بقيادة المايسترو هبة خطاب بعض الفقرات الغنائية للأطفال منها أغاني "امسك فى حلمك، قمر سيدنا النبي"، وأوبريت شعر وغناء احنا زهرة شبابك، وأغنية بمناسبة عيد الأم.





إلى جانب ذلك أقيم عرض فنى لفرقة الأراجوز تناول العرض ضوابط تخزين السلع الغذائية في رمضان ، وعلى هامش الافتتاح نفذت ورشة فنية للأطفال لعمل فوانيس رمضان.



وتنظم هيئة قصور الثقافة برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، ويتضمن فعاليات تتنوع بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون التشكيلية، وغيرها من الفعاليات.