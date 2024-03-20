أمير الكويت يدعو الأجهزة الأمنية إلى اليقظة والجاهزية الدائمة

دعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الأجهزة الأمنية لتسخير كل إمكانياتها لإنجاح انتخابات مجلس الأمة في أبريل المقبل، مطالباً إياها بـ"الانتباه واليقظة والجاهزية الدائمة".



وشدد في كلمة له خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية على ضرورة تقديم أوجه الدعم والتسهيلات لإنجاح العرس الانتخابي الديمقراطي الذي ستشهده الكويت، وأكد ضرورة وضع مصلحة الوطن وحفظ أمنه واستقراره فوق كل اعتبار، والحزم في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء أو تمييز، والانتباه واليقظة والجاهزية الدائمة.



كما دعا أمير الكويت إلى مواصلة تطوير العمل الأمني والارتقاء به، ورفع كفاءة وقدرة وجاهزية رجال الأمن، وتطوير البنى التحتية، وتقديم خدمات مميزة للمواطنين والمقيمين، والاستمرار في ترسيخ التعاون المشترك محلياً وإقليمياً ودولياً.



وأشاد بالنهج التقني الذي تنهجه وزارة الداخلية نحو التحول الرقمي، والذي يحقق سرعة الأداء وراحة المواطنين والمقيمين، فضلاً عن ترسيخ العدالة والشفافية.