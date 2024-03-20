تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء العاشر من رمضان بـ المزرعة

أسعار الدواجن اليوم.. شهدت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الاربعاء العاشر من رمضان في الأسواق والمحلات المصرية وأرض المزرعة، حالة من التراجع باستثناء البلدي، إذ سجل سعر الفراخ البيضاء نحو 93 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة بين 93 جنيهًا و125 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن:

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الاربعاء في الاسواق المصرية وارض المزرعة، وتحرص الوفد على تقديم كافة الخدمات السعرية لمتابعيها، لاسيما أسعار الدواجن والتي تهم كل أسرة مصرية خلال هذه الايام بشهر رمضان المبارك، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء "العاشر من رمضان"

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة تراجعًا وصلت إلى 93 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الفراخ الساسو

كما هبطت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 104 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي

بينما جاءت أسعار الدواجن البلدي مرتفعة لتباع بنحو 125 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 45 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 27.5 جنيه عمر يوم بيور.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 80 جنيهًا، عمر 10 يوم.

في حين سجل سعر البط المولار مستورد بلنشار 40 جنيهًا، عمر يوم.

وسجل سعر البط البغال 35.5 جنيهًا عمر يوم.

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.