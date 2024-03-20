استقبال الدارسين بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

تابع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الاستعدادات النهائية لاستقبال الراغبين في الدراسة بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، حيث تفقد المبني المخصص، بالمقر القديم للجامعة للوقوف على التجهيزات النهائية والتأكد من توافر جميع المقومات اللازمة من قوة بشرية وامكانيات مادية.





وقال الدكتور حسان النعماني بأنه وجه إدارة الدراسات العليا بتسجيل تخصصات كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية على منصة ادرس في مصر بثلاث لغات، لتسهيل عملية القبول وتسجيل الطلاب العرب والأجانب، حيث تعد الكلية الأولي علي مستوي الصعيد في دراسة وتطوير البحوث البيئية، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مخرجات البحوث والدراسات البيئية لخدمة المجتمع، وذلك ضمن رؤية حضارية تتناسب مع مستجدات التطور التقني المتسارع.





وقال الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية بأن إدارة الجامعة وفرت كل الامكانيات المطلوبة لعملية التسجيل من موظفين مؤهلين قاموا بإعداد وتجهيز جميع المستندات المطلوبة لعملية التسجيل، مضيفاً ان التقديم ببرامج التحاليل المعملية والسلامة والصحة المهنية و تخصص إدارة الازمات من أكثر البرامج التي شهدت اقبال كثيف عليها حتي الان، ثم برنامج الكوارث، و الرقابة البيئية وتقييم الأثر البيئي.