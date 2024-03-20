الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سكن لكل المصريين.. 2064 وحدة سكنية عاجلة التنفيذ في السويس الجديدة

المهندسة أسماء مخلوف
المهندسة أسماء مخلوف

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " كمرحلة عاجلة بالمبادرة.

وتابعت " مخلوف " في جولتها، أعمال تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية، وكذا أعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنباً إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة.

مواد متعلقة

الأقساط المتبقية بعد إعلان موعد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

حملة لإزالة المخالفات والإشغالات في دمياط الجديدة

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز بالعبور الجديدة

تفاصيل أول اجتماع لمجلس أمناء مدينة الشروق

اجتماع تنسيقي في جهاز دمياط الجديدة لإنشاء محطة محولات كهرباء جديدة

جهاز القاهرة الجديدة ينظم مسابقة الأم المثالية بهذه الشروط

رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروع "جنة" وأعمال رفع الكفاءة بالمدينة

آخر مستجدات عمارات "سكن لكل المصريين" في السويس الجديدة

الجريدة الورقية