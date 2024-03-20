سكن لكل المصريين.. 2064 وحدة سكنية عاجلة التنفيذ في السويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها مسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ ٢٠٦٤ وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين " كمرحلة عاجلة بالمبادرة.

وتابعت " مخلوف " في جولتها، أعمال تشطيب عددٍ من الوحدات السكنية، وكذا أعمال مرافق المياه والصرف، ومنها محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة، وشبكة الإنارة، والطرق، والسوق التجارية، ومدرسة التعليم الأساسي، والحضانة.

وأكدت رئيس جهاز السويس الجديدة، ضرورة التزام الشركات المنفذة بمعايير الجودة جنباً إلى جنب مع البرنامج الزمني المحدد، ومراعاة أقصى درجات السلامة والصحة المهنية، والمتابعة الدورية للأعمال من خلال الإدارات المعنية، ومواصلة العمل خلال شهر رمضان بنفس الوتيرة.