قيـــد اسهــــم جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء قيـــد اسهــــم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية، الشــركة المنقسمة (شركة جديدة) والناشئة عن تقسيم شركة العرفة للاستثمارات و الاستشارات الى شركة قاسمة و منقسمة ، برأس مال مرخص به 16,929,000 دولار امريكى ، و راس مال مصدر بمبلغ 16,929,000 دولار امريكى موزعا على عدد 470,250,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت امريكى للسهم الواحد بجدول قيد الاوراق المالية المصرية ( أسهم ) وذلك طبقا للمادة رقم (6) و المادة رقم (24) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ( 11 ) في 22/1/2014 والمادة (35) من الإجراءات التنفيذية لها وفقاً لأخر تعديل في ضوء توافر الشروط العامة للقيد والحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول و ذلك نتيجة إعادة الهيكلة بالتقسيم افقيا وكذلك توافر شروط الحد الادنى لرأس المال وعدد الأسهم الإجمالي ،

وذلك في ضوء ان تقسيم الشركة تم وفقاً لاسلوب التقسيم الافقى بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية للشركة في 31/01/2023 اساساً لتاريخ الانقسام، على ان يقوم قطاع عمليات السوق بالبورصة بعرض الموضوع على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح والسوق الذى سوف تتداول به أسهم الشركة وذلك في ضوء قواعد وإجراءات وضوابط التداول المعمول بها بالبورصة المصرية، على ان يتم تسكين الشركة ( مؤقتا ) بذات قطاع الشركة القاسمة ( منسوجات و سلع معمرة ) مع اخطار إدارة المؤشرات بالبورصة ، على ان يتم مراجعة التصنيف القطاعي للشركة عقب نشر الشركة للقوائم المالية الفعلية بالتنسيق مع إدارة المؤشرات بالبورصة المصرية لمراعاة المواعيد الدورية لمراجعة المؤشرات.