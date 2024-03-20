178 عمارة جديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين في العاشر من رمضان

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية لتنفيذ ١٧٨ عمارة، بمساحة ٩٠ مترا مربعا للوحدة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة، وذلك في ضوء الاهتمام بمشروعات الإسكان، ومشروعات البنية التحتية بالمدن الجديدة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجاري تنفيذها لـ ٩٨ عمارة بمساحة 90 متراً للوحدة بالمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالحي الـ20 بالمدينة.

وأوضح منيع، أن الوحدات يتم تسليمها كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق - غاز طبيعي"، في إطار توفير الخدمات الأساسية للمنتقلين للسكن بها.

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بدفع العمل بأعمال تنسيق الموقع والأرصفة بعد الانتهاء من أعمال المرافق للعمارات، لسرعة تسليم الوحدات لحاجزيها، وكذا سرعة تنفيذ أعمال التشطيبات للعمارات المتبقية، مشدداً على مسئولي الشركات المنفذة ضرورة الانتهاء من الأعمال الجارية في التوقيتات المحددة.