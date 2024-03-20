تأجيل محاكمة المتهم بقتل شاب في الفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، المنعقدة بجلستها اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار إيهاب جمال عبد الحكيم ، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين محمد محمد علي الحلواني ، ومحمد أسامه الصاوي ، وخالد محمد عبد السلام ، وأمانه سر محمد عبد البصير ، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني. بتأجيل محاكمة المتهم بقتل محمد .ب وذلك بسبب خلافات ماليه بينهم ، لجلسة الاول من مايو القادم ، لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية والعقلية للمتهم.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى يوليو الماضي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية علي اجزاء من جثه شخص مجهول الهوية ملقي ببحر يوسف ، وبعد القبض على المتهم اعترف بأنه قام بقتل صديقه وشريكه في العمل، وقام بتقطيع الجثة وتذويبها بمياه نار للتخلص من الجثة، ثم ألقى المتبقي منها في بحر يوسف بالفيوم، لخلاف بينهما على ثمن قطع أثرية، زعم العثور عليها خلال التنقيب عن الآثار في شارع العامود بمدينة الفيوم.

تم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق مع المتهم، والتى إحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.