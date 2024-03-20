وزير البترول: الفرصة مهيأة أمام الشركاء العالميين لضخ المزيد من الاستثمارات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الفرصة مهيأة امام قطاع البترول وشركاؤه العالميين لضخ مزيد من الاستثمارات في انشطة ومشروعات البحث عن البترول والغاز وتطوير خطط العمل بها خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار الاصلاحات بالاقتصاد المصري وبدء مرحلة العمل علي الاستقرار الاقتصادي و تجاوز التحديات من خلال رؤية واضحة تنفذها الدولة في هذا المجال ، مشيرا الي وجود امكانات واحتمالات واعدة ومقومات كبيرة لزيادة الانتاج يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة وتحفز ضخ المزيد من الاستثمارات .

جاء ذلك خلال الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول التي عقدت عبر الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2024 - 2025 .

و خلال الجمعية العامة لشركة عجيبة للبترول اثني الوزير علي ماحققته الشركة من نتائج ايجابية في مجال زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى بالصحراء الغربية، ووجه الشركة ببذل اقصي جهد لإستغلال الفرص والامكانيات المتميزة التي تتمتع بها لزيادة انتاج البترول الخام من خلال التركيز علي انشطة المسح السيزمي وحفر مزيد من الابار الاستكشافية ، كما شدد علي اهمية الاستمرار في الالتزام بتطبيق معايير السلامة .

كما شدد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة الفرعونية للبترول علي اهمية التركيز علي حفر ابار استكشافية جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وزيادة التنسيق المشترك وتضافر الجهود من اجل الاسراع بمشروعات تنمية الحقول المكتشفة ، و دعم مستويات الانتاج من الحقول القائمة مثل حقل آتول .