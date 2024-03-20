المشدد 10 سنوات لعامل هدد فتاة بنشر صورها في جرجا

عاقبت محكمة جنايات سوهاج المتهم "ا . و . ا . ن" عامل، يقيم بدائرة قسم جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة بتهديد المجني عليها "م . ع"، بنشر صور خاصة بها على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ومحاولة ابتزازها بدفع مبالغ مالية مقابل عدم نشر الصور بعد رفضها الزواج منه بدائرة القسم .





صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليها يفيد قيام المتهم بتهديدها بنشر صور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك مقابل مبالغ مالغ .





وبعد إجراء التحريات تبين صحة البلاغ وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة وجهت المتهم تهمة تهديد المجني عليها والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية بنشر صور خاصة ومقاطع فيديو لها مقابل مبالغ مالية .





وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم .





وفي سياق متصل عاقبت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم الأربعاء، المتهمين "خ . ع" عامل، و"ع . خ" عامل، و"ع . ف." عامل، و"ع . ا" عامل، يقيمون بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، بتهمة بالتعدي بالضرب على المجني عليه "خ . ن" عامل، وإحداث عاهة مستديمة له بدائرة المركز .





صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام.





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بلاغا من المجني عليه يفيد قيام المتهمين بالتعدي عليه بالضرب بعصا شوم وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 20% بسبب خلافات بينهم .





وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السالف ذكره .