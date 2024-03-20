استغاثة بوزير الداخلية

السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أستغيث بسيادتكم لإصدار تعليمات لتنفيذ الأحكام بمركز شرطة سيدي سالم التابع لمديرية أمن كفرالشيخ، حيث أنني حصلت على 6 أحكام قضائية تبديد، ولم يتم تنفيذها، وأرقامها كالتالي.

قضيه رقم٨٩٨٣ لسنه٢٠٢٢، وقضيه رقم ٨٩٨٤ لسنه٢٠٢٢، وقضيه رقم ٨٩٨٦ لسنه٢٠٢٢، وقضيه رقم ٥٨٤٩ لسنه ٢٠٢٤، وقضيه رقم ٥٨٤٨ لسنه ٢٠٢٤.

وكذلك قضيه رقم ١١٢ اسنه٢٠١٩ محافظة البحيره مركز الرحمانيه.

مقدمه لسيادتكم

عبدالحميد عبدالنبي إسماعيل يوسف

أبوغانم- سيدي سالم - كفرالشيخ

رقم تليفون 01003571876