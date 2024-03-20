جامعة بدر تفتتح الملتقي التوظيفي لتوفير فرص عمل للطلاب

افتتح الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ملتقي التوظيف.

ونظمت الملتقى التوظيفي كلية اللغات والترجمة وكلية الإدارة والعلوم المالية والاقتصادية في جامعة بدر.

جاء ذلك بحضور ومشاركة أكثر من 60 شركة في المجالات المختلفة، برفقة قيادات جامعة بدر من النواب والعمداء.

إتاحة فرص تدريب لطلاب جامعة بدر

وأكد رئيس جامعة بدر أن هذا الملتقي يعكس اهتمام الجامعة برفع كفاءة العملية التعليمية وزيادة فرص التدريب لطلابها وكذلك إتاحة فرص عمل لهم.

ولفت رئيس جامعة بدر إلى أن الملتقي التوظيفي يوفر فرص تدريب للطلاب وفرص عمل لخريجي جامعة بدر.

وتابع رئيس جامعة بدر أن الملتقي التوظيفي يعتبر إيمانًا من الجامعة بضرورة توفير فرص عمل مناسبة لطلابها، مع توفير الخبرة المناسبة لرفع الكفاءة المهنية للطلاب، من خلال توفير ورش عمل لهم ودورات تدريبية للارتقاء بمستواهم المهني.